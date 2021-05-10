В Новом Девяткино злоумышленник обокрал таунхаус на полмиллиона рублей

Было взломаны сразу две квартиры. Фото: pixabay.com

Было взломаны сразу две квартиры. Фото: pixabay.com

Преступник наведался в квартиры на первом и пятом этажах.

В Новом Девяткино неизвестный обокрал сразу две квартиры, сумма ущерба составила около полумиллиона рублей. Об этом сегодня, 10 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.

Одна из краж произошла в коттеджном посёлке Green House. Преступник пробрался в квартиру, взломав установленный на окна стеклопакет. Аналогичная кража случилась в Лесколово, но обчистили помещение на пятом этаже. В общей сложности злоумышленник вынес около полумиллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. В результате были возбуждены уголовные дела.

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