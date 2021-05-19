Придавленный прессом в ТРЦ «Галерея» мужчина скончался в больнице

Придавленный прессом в ТРЦ «Галерея» мужчина скончался в больнице
Мужчина пострадал в торгово-развлекательном центре «Галерея». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Центральном районе Петербурга госпитализировали мужчину с множественными травмами конечностей и пневмонией. В больнице он скончался.

Утром 21 апреля 49-летний гражданин Узбекистана попал под пресс в торговом центре «Галерея». В результате мужчину доставили в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего множественные травмы конечностей, перелом обеих костей правой голени. Кроме того, была выявлена пневмония.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики долго боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. Минувшей ночью он скончался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больнице скончался курьер Delivery Club, госпитализированный с ножевыми ранениями. На молодого человека напал неизвестный.

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