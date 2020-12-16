В Москве на курьера Delivery Club напали с ножом: он умер в больнице

В Москве на курьера Delivery Club напали с ножом: он умер в больнице
На курьера мог напасть его знакомый. Фото: pixabay.com

Возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают.

На Юго-Западе Москвы разыскивают преступника, который напал с ножом на 19-летнего курьера Delivery Club. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось ночью 15 декабря на Ясногорской улице. На молодого человека напал неизвестный и нанес ему ножевое ранение в области груди. После этого пострадавший смог преодолеть около полутора километров, после чего его госпитализировали. Курьер скончался в больнице.

Некоторые источники уверяют, что парень проводил свободное время, а не работал, когда произошел конфликт. По предварительным данным, ранить курьера мог его знакомый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге у курьера отняли посылку с телефоном за 100 тыс. рублей.

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