В Петербурге у курьера отняли посылку с телефоном за 100 тыс. рублей

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в нападении на курьера интернет-магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Все случилось в Карельском переулке 3 декабря. По предварительным данным, мужчина напал курьера прямо в парадной с баллончиком и отобрал у него посылку с телефоном за 100 тысяч рублей. В преступлении обвиняют 30-летнего безработного, его задержали 11 декабря на Омской улице.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина отправится на 6 лет в колонию за нападение с ножом еще в прошлом году.