В Петербурге мужчина отправится на 6 лет в колонию за нападение с ножом еще в прошлом году

В Северной столице следователи признали виновным мужчину, который совершил покушение на убийство женщины 1973 года рождения в прошлом году. Злоумышленник напал на потерпевшую с ножом.

Как сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, собранных следствием доказательств оказалось достаточным для вынесения обвинительного приговора местному жителю 1982 года рождения.

По версии следствия, мужчина в ночь на 14 января 2019 года в состоянии алкогольного опьянения в доме №122 по Гражданскому проспекту напал на местную жительницу с ножом. Причиной стали возникшие личные неприязненные отношения.

Злоумышленник нанес один удар ножом в область грудной клетки. Однако, довести свой преступный умысел до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, в связи с оказанием потерпевшей своевременной квалифицированной медицинской помощи.

Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 6 лет.

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