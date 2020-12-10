В Ленобласти мать, уронившая девочку в реку возле ЖД станции, отправится на принудительное лечение

Женщина уронила маленькую девочку в реку Грузинку, когда услышала приближающийся электровоз. Несовершеннолетняя скончалась от полученных травм.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по Ленинградской области, женщина 16 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на железнодорожном мосту держала в руках девочку 2015-года рождения. Она пыталась проскользнуть мимо приближающегося поезда.

По версии следствия, она шла вместе со знакомой к станции «Васкелово – 47 км». Несмотря на принятые машинистом необходимые меры для недопущения травмирования, произошло механическое воздействие с электровозом в результате чего женщина выронила из своих рук девочку, которая упала в реку Грузинку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Экспертиза установила, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. К ней применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинском учреждении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе мать уронила в воду девочку, пытаясь проскочить перед поездом.