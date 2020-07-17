Во Всеволожском районе мать уронила ребенка в воду, пытаясь проскочить перед поездом

Во Всеволожском районе мать уронила ребенка в воду, пытаясь проскочить перед поездом
Женщины с ребенком перебегали ж/д пути. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти женщина со своей подругой пыталась проскочить перед идущим по мосту поездом, но не удержала свою малолетнюю дочь и уронила ее в реку. Девочка умерла от травм головы.

Трагедия случилась вечером четверга, 16 июля, на мосту между станциями Васкелово и Платформа 47 км. По данным следствия, две женщины с ребенком пытались перебежать ж/д пути через реку Грузинка. Мать с ребенком на руках потеряла равновесие, в результате чего уронила ребенка в воду.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК, в настоящее время по факту произошедшего проводится комплекс следственных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что решивший сократить путь через ж/д пути петербуржец попал под поезд в Купчино. Машинист сигналил и начал экстренно тормозить, однако наезда избежать не удалось.

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