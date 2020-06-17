Решивший сократить путь через ж/д пути петербуржец попал под поезд в Купчино

Пожилой мужчина перелезал под платформой ж/д станции Купчино и не заметил приближающийся поезд. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, все произошло ночью в понедельник, 16 июня, рядом с железнодорожной станцией Купчино в Петербурге.

Чтобы сократить путь мужчина перелез под платформой и не обратил внимания на приближающийся дизельный поезд. Машинист сигналил и начал экстренно тормозить, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший получил смертельные травмы. Личность погибшего уже установили — им оказался 64-летний местный житель.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ж/д станции Пригородной под Выборгом 53-летняя женщина попала под поезд.