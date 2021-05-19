Задержан подозреваемый в нападении на салон красоты в Мурино: им оказался 19-летний уроженец Надыма

В Ленинградской области в Мурино задержали подозреваемого в нападении на салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что 15 мая вечером во Всеволожском районе Ленинградской области в салон красоты на бульваре Менделеева в Мурино напали хулиганы.

Так, трое в масках зашли в салон красоты и избили руками 20-летнего мужчину-администратора. Помимо этого, один из них выстрелил из оружия. Затем все банда скрылась. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Через несколько дней, 18 мая во Всеволожске на переулке Вахрушева у дома 8 был задержан подозреваемый в данном нарушении. Им оказался 19-летний уроженец города Надым, который проживает в Петербурге. Также, полиция продолжает розыскивать соучастников преступления.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что Следствие возбудило уголовное дело после нападения бродячего пса на двухлетнего малыша.