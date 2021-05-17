Следствие возбудило уголовное дело после нападения бродячего пса на двухлетнего малыша

В Ленинградской области во Всеволожском районе Следствие возбудило уголовное дело после того, как собака набросилась на ребенка. Об этом сообщает СУ СК по Ленобласти.

Известно, что накануне, 16 мая в медицинское учреждение Всеволожского района привезли ребенка. У двухлетнего малыша диагностированы множественные укушенные раны на шее.

Такие травмы ребенок получил после того, как на него совершила нападение бродячая собака. Сообщается, что ребенок вместе с родителями гулял у озера в населенном пункте района.

В связи со случившемся Следственный отдел по Всеволожску возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека».

Ведь федеральный закон гласит, что отлову и содержанию безнадзорных животных отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

В данный момент Следствие разбирается в обстоятельствах случившегося.

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