В Петербурге соседи большой поклонницы кошек устали от неприятного запаха из квартиры

В Петербурге в Красносельском районе города была обнаружена квартира большой поклонницы кошек. Об этом сообщается в социальных сетях в группе «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга».

В Красносельском районе Северной столицы по Стрельнинскому шоссе дома 6 корпуса 1 замечена квартира женщины, в которой проживают десятки кошек.

Сообщается, что вид жилплощади на Стрельнинском оставляет желать лучшего , потому как за пушистыми друзьями никто убирать не желает.

Бить тревогу начали соседи, которые уже не могут справиться с неудобствами любительницы кошек. Людей одолевает аллергия, а также неприятный запах, исходящий из квартиры.

Известно, что, когда в квартиру «нагрянули» хозяйки и след простыл. Для выяснения всех обстоятельств она оставила мужчину.

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