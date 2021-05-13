Живодера, избившего одну собаку другой, задержала полиция

Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сотрудники полиции задержали жителя Невского района, который заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой.

Об этом сообщается в Telegram-канале «78|Новости». Помимо двух собак, у мужчины еще была кошка. Всех животных передадут зоозащитникам. Владелец питомцев признался, что раскаивается в содеянном. Он попытался оправдаться тем, что якобы сорвался на собак из-за проблем на работе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы из Невского района рассказали в социальных сетях о «дрессировщике», который издевался сразу над двумя собаками на территории ЖК «О’Юность». Хозяин двух собак, по всей видимости, пытался научить пса ходить на задних лапах. Вторую собаку он держал в руке за ошейник и несколько раз бил ей первого питомца. На ролике слышно, как одна из собак громко скулит.