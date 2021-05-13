В Петербурге «дрессировщик» заставлял ходить собаку на задних лапах и бил ее другой собакой

В Петербурге &#171;дрессировщик&#187; заставлял ходить собаку на задних лапах и бил ее другой собакой
Мужчина заставлял собаку ходить на задних лапах и бил ее другой собакой. Фото: скриншот видео "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы из Невского района рассказали в соцсетях о «дрессировщике», который издевался сразу над двумя собаками на прогулке.

Кадры жесткой дрессировки опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, все случилось на территории жилого комплекса «О’Юность».

Хозяин двух собак, по всей видимости, пытался научить собаку ходить на задних лапах. Вторую собаку он держал на руке за ошейник и несколько раз бил ей первого питомца. На ролике слышно, как одна из собак громко скулит.

Видео вызвало сильное возмущение у пользователей. Петербуржцы считают, что подобное жестокое обращение с животными должно наказываться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собачница избила петербуржца и пробила голову его шпицу.

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