Собачница избила петербуржца и пробила голову его шпицу

Вечером 6 мая в Выборгском районе Петербурга произошла драка двух владельцев собак. В больницу попал мужчина и его шпиц.

Об этом сообщается в группе «Шувалово – Озерки» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось около 21:00 во дворе дома на Выборгском шоссе. Конфликт произошел между мужчиной и женщиной, которые выгуливали собак. По сообщениям очевидцев, собачница была пьяна.

Между ними завязалась драка, в ходе которой, судя по видео 78.ru, мужчина несколько раз повалил женщину и бил ее ногами. Собачница в ответ начала бить его и шпица карабином от поводка.

Хозяин шпица попал в больницу с пробитой головой, а его пес — с черепно-мозговой травмой. Собаку поместили в реанимацию, у него отказали передние лапы.

Вскоре женщина появилась в комментариях и ответила на обвинения в агрессии.

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