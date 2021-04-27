Житель Мурино выгулял собаку на балконе, а после сбросил вниз мусор

Жители Мурино стали свидетелями своеобразного выгула собаки и выбрасывания мусора. Один из жильцов решил сделать это прямо на балконе.

Странную картину очевидцы наблюдали во вторник, 27 апреля. Кадрами с места происшествия они поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что молодой человек прогуливается с собакой и пакетом мусора по балкону одной из многоэтажек. Он ходит из стороны в сторону, после чего скидывает пакет вниз и убегает.

В комментариях пользователи осудили такой поступок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прохожие заметили в Петербурге еще один странный инцидент. Мужчина в мешке из-под картошки и без обуви гулял на газоне в Московском районе.