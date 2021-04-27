Мужчина в мешке из-под картошки и без обуви гулял на газоне в Московском районе

В Петербурге в одном из спальных районов замечено странное поведение мужчины, он был в белом одеянии и без обуви, ходил по двору и газону. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Московском районе Северной столицы на видео кадрах, которые снял очевидец происходящего, заметно, как взрослый мужчина без ботинок, босиком следует в неизвестном направлении.

Также на нем надеты брюки, а поверх них белый мешок из-под картошки, в котором сверху сделано отверстие для головы.

Чуть приподняв руки вверх, он устремился вперед. Сначала преодолел газон, затем сошел с поребрика и неспешно направился вперед.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге случился неприятный инцидент — драка, которая помешала общественному транспорту. Ее участник изначально мешал остановке общественного транспорта. Затем же, когда его попросили перепарковать свой автомобиль, то он незамедлительно бросился устраивать скандал с мужчиной.