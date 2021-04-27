Водитель авто из-за просьбы перепарковаться устроил драку на проезжей части

В Петербурге случился неприятный инцидент — драка, которая помешала общественному транспорту. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На северо-западе Петербурга в Приморском и Выборгском районах города случилась драка. Она произошла у станции метро «Комендантский проспект».

Так, ее участник изначально мешал остановке общественного транспорта. Затем же, когда его попросили перепарковать свой автомобиль, то он незамедлительно бросился устраивать скандал с мужчиной.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Также как неизвестна судьба участников драки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трое мужчин, как сообщается подвыпивших, устроили потасовку в Театре Европы на улице Рубинштейна из-за девушки.