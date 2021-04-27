Драка в театре Европы на Рубинштейна: яблоком раздора стала девушка

В Петербурге трое мужчин, как сообщается подвыпивших, устроили потасовку в Театре Европы на улице Рубинштейна. Об этом сообщает «78 канал».

Свидетели произошедшего объяснили, что все случилось из-за девушки. Именно она стала яблоком раздора.

Молодые люди разругались ещё когда стояли на улице. Затем они проникли в фойе и уже там продолжили избивать друг друга. При этом «прилетело» и охраннику учреждения культуры. Он пытался разнять сцепившихся драчунов и тогда его ударили.

Сообщается, что нарушивших покой петербуржцев забрали правоохранительные органы.

О том, в каком состоянии на данный момент находятся подравшиеся — неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге драка у кафе-бара закончилась госпитализацией на проспекте Просвещения. В Выборгском районе задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине у кафе-бара.