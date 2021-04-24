Драка закончилась госпитализацией на проспекте Просвещения

В Выборгском районе задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине у кафе-бара.

В полицию поступило сообщение о том, что из своей квартиры д. 22 корп.1 по улице Композиторов в тяжелом состоянии госпитализирован 25-летний неработающий мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 20 апреля около 05:30 у кафе-бара на проспекте Просвещения между пострадавшим и 24-летним неработающим мужчиной произошел конфликт, в результате которого последний нанес потерпевшему телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Космонавтов около дома 29/3 произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами. Один из них участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, далее все трое скрылись в подъезде соседнего дома.