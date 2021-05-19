Новый рекорд: мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей

Новый рекорд: мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей
Женщина перевела мошенникам рекордные 400 тыс.рублей. Фото: pixabay

В 2020 году у 54-летняя женщина самостоятельно перевела на счет мошенников 400 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский РБК.

Со слов Сергея Велигодского, такая сумма — новый рекорд. Столько денег мошенникам у банковского клиента украсть еще не удавалось.

Оказалось, что схема, по которой обманули женщину, была довольно распространенной среди данных преступлений.

Так, мошенники позвонили потерпевшей и представились сотрудниками службы безопасности банка. Женщина поверила и рассказала, что у нее на счету лежат 14 млн рулей. После чего она перевела деньги злоумышленникам.

Затем, потерпевшая добавила, что 14 млн это не все хранящиеся деньги, потому как в другом банке лежит еще 380 млн рублей. Мошенники сообщили ей, что это не в их компетенции и что стоит ждать звонка от ФСБ.

Через какое-то время женщине звонит якобы Федеральная служба безопасности. Таким образом всего за месяц потерпевшая перевела все деньги «спасателям».

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что стало известно, когда начнет работать сервис МВД против телефонных мошенников.

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