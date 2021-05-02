Стало известно, когда начнет работать сервис МВД против телефонных мошенников

Необходимо быть бдительным при звонках с неизвестных номеров. Фото: pixabay

Необходимо быть бдительным при звонках с неизвестных номеров. Фото: pixabay

Министерство Внутренних Дел России собирается организовать работу специального сервиса «Антимошенник» до конца текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, используя новое приложение МВД станет возможным определять звонки с мошеннических номеров.

Известно, что цена нового сервиса составляет 44,9 млн руб. Работы планируется закончить 25 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что поначалу стоимость создания приложения оценивалась в 63 млн рублей.

Единственное, чего боятся пользователи, так это то, что все контакты граждан перейдут в ведомство, а в случае утечки информации окажутся в свободном доступе. Однако Министерство уверяет, что у сервиса не будет возможности подобраться к списку контактов пользователей.

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