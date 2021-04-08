В Петербурге пенсионерка отдала более миллиона рублей за лечение на расстоянии

Пенсионерку в Петербурге обманули более чем на миллион рублей. Фото: pixabay

Пенсионерку в Петербурге обманули более чем на миллион рублей. Фото: pixabay

В Петербурге в Приморском районе 81-летняя пенсионерка, решила воспользоваться новым методом медицинской помощи на расстоянии, за услугу она заплатила 1 млн 120 тыс. рублей. Об этом стало известно gazeta.spb.ru.

7 апреля жительница Петербурга 1940-ого года рождения сообщила, что когда она смотрела по телевизору телепередачу, то увидела рекламу по методике лечения на расстоянии.

Тогда пенсионерка позвонила по указанным в рекламе номерам. Там же петербурженке предложили лечение и подробно расписали весь курс.

Так почти полгода мошенники звонили женщине и давали советы по лечению.

В результате, с ноября прошлого года до апреля 2021 женщина перевела через мобильный банк 1 млн 120 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в Северной столице активно орудуют мошенники. Их жертвами чаще всего становятся пенсионеры.