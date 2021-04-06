Безработные обманщики, экс-преподаватели, «риелторы» и бизнесмены: как в Петербурге орудуют крупные мошенники

Правоохранители считают, что идейным вдохновителем стал 44-летний петербуржец, который создавал сайты и координировал их работу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители считают, что идейным вдохновителем стал 44-летний петербуржец, который создавал сайты и координировал их работу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Не секрет, что в Северной столице активно орудуют мошенники. Их жертвами, в основном, становятся беззащитные категории граждан — например, пенсионеры. Однако преступники наживаются и на предпринимателях, и на рядовых горожанах и даже на средствах из казны Петербурга.

Так, 6 апреля стало известно о задержании банды мошенников, которые продавали в сети несуществующую бытовую и компьютерную технику. Аферисты предлагали покупателям товары на 10% дешевле, чем в среднем по рынку, вот только после внесения обязательной предоплаты преступники исчезали с горизонта навсегда. Таким образом злоумышленники, по данным МВД, заработали около 10 млн рублей. Сейчас все члены ОПГ задержаны: часть находится под стражей, часть — под подпиской о невыезде.

Если войти в доверие к пенсионерам может быть нетрудно, то обмануть генерального директора нефтяной компании Северной столицы, казалось бы, неосуществимая задача. Между тем, 70-летний мужчина передал мошенникам, представившимся «Центробанком РФ», 51 миллион рублей наличными. Каким образом преступники уговорили его снять деньги и отдать их незнакомцу предприниматель не может вспомнить. Дело уже расследуют правоохранители.

А в конце февраля полицейские раскрыли незаконную схему хищения недвижимости в историческом центре Петербурга. Аферисты с помощью поддельных бумаг смогли присвоить пять квартир общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей. При этом чтобы обеспечить друг другу максимальную защиту, мошенники не только пользовались одноразовыми телефонами и меняли сим-карты и места жительства, но и никогда не встречались с подельниками в реальности.

Порой на мошеннические действия ради заработка идут и сотрудники государственных учреждений. К примеру, проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталий Игнатенко подозревают в содействии недобросовестному подрядчику в получении больше 90 млн рублей из городского бюджета, закрыв глаза на невыполнение строительно-монтажных работ в одном из корпусом «Военмеха». Проректор, правда, свою вину отрицает, но истину еще предстоит установить следствию.