Безработные обманщики, экс-преподаватели, «риелторы» и бизнесмены: как в Петербурге орудуют крупные мошенники

Не секрет, что в Северной столице активно орудуют мошенники. Их жертвами, в основном, становятся беззащитные категории граждан — например, пенсионеры. Однако преступники наживаются и на предпринимателях, и на рядовых горожанах и даже на средствах из казны Петербурга.
Так, 6 апреля стало известно о задержании банды мошенников, которые продавали в сети несуществующую бытовую и компьютерную технику. Аферисты предлагали покупателям товары на 10% дешевле, чем в среднем по рынку, вот только после внесения обязательной предоплаты преступники исчезали с горизонта навсегда. Таким образом злоумышленники, по данным МВД, заработали около 10 млн рублей. Сейчас все члены ОПГ задержаны: часть находится под стражей, часть — под подпиской о невыезде.
Если войти в доверие к пенсионерам может быть нетрудно, то обмануть генерального директора нефтяной компании Северной столицы, казалось бы, неосуществимая задача. Между тем, 70-летний мужчина передал мошенникам, представившимся «Центробанком РФ», 51 миллион рублей наличными. Каким образом преступники уговорили его снять деньги и отдать их незнакомцу предприниматель не может вспомнить. Дело уже расследуют правоохранители.
А в конце февраля полицейские раскрыли незаконную схему хищения недвижимости в историческом центре Петербурга. Аферисты с помощью поддельных бумаг смогли присвоить пять квартир общей стоимостью свыше 300 миллионов рублей. При этом чтобы обеспечить друг другу максимальную защиту, мошенники не только пользовались одноразовыми телефонами и меняли сим-карты и места жительства, но и никогда не встречались с подельниками в реальности.
Порой на мошеннические действия ради заработка идут и сотрудники государственных учреждений. К примеру, проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталий Игнатенко подозревают в содействии недобросовестному подрядчику в получении больше 90 млн рублей из городского бюджета, закрыв глаза на невыполнение строительно-монтажных работ в одном из корпусом «Военмеха». Проректор, правда, свою вину отрицает, но истину еще предстоит установить следствию.
Не утихает в Петербурге и скандал вокруг торгового дома «Интерторг», управлявшего розничными сетями «Spar» и «Семья». 10 марта сотрудники ФСБ задержали экс-совладельца супермаркетов, а также двоих топ-менеджеров. Правоохранители проявили к ним интерес в рамках расследования дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, представители «Интерторга» похитили 8 млрд рублей у Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, предоставив ложную информацию о финансовом положении организации в период с 2015-го по 2018 год.