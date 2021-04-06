«Затуманили разум»: петербургский гендиректор передал неизвестному сумку с 51 млн рублей

Какие именно банки мужчина посещал - не помнит. Фото: pixabay.com

Какие именно банки мужчина посещал - не помнит. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга местный житель передал мошеннику сумку с 51 млн рублей. По словам мужчины, его разум был затуманен.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля. В отдел полиции обратился 70-летний гендиректор ООО «Сургутекс». Он рассказал, что утром ему поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником «Центрального банка РФ», который ввел заявителя в заблуждение и убедил его снять средства со своего счета.

Как стало известно Gazeta.SPb, после пенсионер отправился снимать деньги со своих счетов. В какие банки он заходил – не помнит.

К последнему отделению на Шпалерной улице прибыл Mercedes E-Class. В салоне находился неустановленный человек, которому заявитель отдал все снятые деньги.

Правоохранители изучат записи с камер видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей.