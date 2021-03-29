В Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей

В Коммунаре мошенники обманули пожилого мужчину на 4,3 млн рублей
Жертвой злоумышленников стал 61-летний пенсионер. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Полиция Гатчинского района Ленинградской области разыскивает лжесотрудников банка, оставивших 61-летнего местного жителя без сбережений.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 23 марта в городе Коммунар. Мужчина, проживающий на улице Советская, обратился в полицию. С его слов, ему на телефон позвонил неизвестный с незнакомого номера и представился сотрудником банка ВТБ. Мошенник сообщил, что на имя пенсионера оформлен кредит и, поскольку мужчина ничего не оформлял, нужно перевести средства на резервные счета. Доверчивый пенсионер послушал незнакомца и перевел на указанные счета 4,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Преступников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер с проспекта Науки стал жертвой мошенников и лишился 3,5 млн рублей.

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