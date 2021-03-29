Пенсионер с проспекта Науки стал жертвой мошенников и лишился 3,5 млн рублей

В Калининском районе Петербурга правоохранительные органы открыли уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал пожилой мужчина. Злоумышленники обманули пенсионера на 3,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 27 марта в полицию обратился 82-летний пенсионер, проживающий на проспекте Науки. Он сообщил, что неизвестные позвонили ему на телефон и представились правоохранителями. Они убедили его, что нужно срочно перевести сбережения на указанный ими счет, иначе деньги будут украдены. Пенсионер доверился и перевел мошенникам почти 3,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и разыскивает преступников.

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