После массовой драки в Парголово один человек попал в больницу

После массовой драки в Парголово один человек попал в больницу
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ночью 27 марта житель Петербурга позвонил в полицию и сообщил о групповой драке в Парголово. Мужчины подрались у дома №58 по Байкальской улице.

В результате массовой драки с места происшествия еще до прибытия полиции госпитализировали 35-летнего потерпевшего. Ему пробили голову, он находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Полицейские на месте происшествия опросили семерых мужчин. Всех отпустили, но одному из них избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в заброшенной бытовке в Петербурге нашли скелетированный труп мужчины.

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