Задержаны мошенники, укравшие квартиры в центре Петербурга на 300 млн рублей

Полиция выявила масштабную мошенническую схему, связанную с хищением недвижимости в историческом центре города. Злоумышленники украли пять квартир общей стоимостью около 300 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, все похищенные квартиры расположены в исторических зданиях в центре Петербурга, рядом с метро. Их кадастровая стоимость составляет порядка 145 млн рублей, а рыночная — в два раза больше.

Мошенники предоставляли в уполномоченные организации поддельные документы, которые являлись основаниями для перехода права собственности из государственной в частную: паспорта физических лиц и документы на якобы проведенные торги. После этого преступники получали легальные договоры купли-продажи.

Для связи злоумышленники использовали «одноразовые» телефоны и сим-карты, не жили по адресам регистрации и не были знакомы друг с другом. Сейчас полиция устанавливает все эпизоды мошенничества и причастных к преступлениям.

Возбуждены уголовные дела. Проводятся обыски.

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