В Петербурге задержали мошенников, получивших 10 миллионов на продаже несуществующей техники

В Петербурге задержали мошенников, продававших несуществующую бытовую и компьютерную технику через интернет. Злоумышленники заработали около 10 млн рублей.
Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. По данным следствия, аферисты предлагали покупателям товары по цене на 10% ниже рыночной. При этом необходимо было внести полную или частичную предоплаты. После «продавцы» пропадали со связи.
Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, мошенники во главе с 44-летним петербуржцем называли свои порталы именами, созвучными крупным магазинам-дилерам.
Вместе с организатором кибербизнеса «работала» его бывшая супруга. Ей также помогали четверо мошенников от 33 до 60 лет. Теперь часть сотрудников «фирмы» за решеткой, остальные под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор петербургской нефтяной компании передал мошенникам 51 миллион рублей.