ФСБ задержала бывшего совладельца сети магазинов Spar по делу о мошенничестве

В Петербурге сотрудники ФСБ провели серию обысков в Петербурге по делу ретейлера «Интерторг», который управлял торговыми сетями Spar и «Семья».

По итогам были задержаны бывший совладелец сети Spar Аллахверди Абдулаев и еще двое топ-менеджеров «Интерторга»: юрист и финансовый директор.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в городском главке МВД, Аллахверди Абдулаев и топ-менеджеры были задержаны сотрудниками управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России.

Также правоохранители задержали мужчину, помогавшему фирме вывести заемные средства за границу.

До задержания в Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников «Интерторга». Правоохранительные органы действовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в декабре прошлого года.

По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк. Сотрудники компании предоставили банку отчеты за период с 2015 по 2018 год с недостоверной информацией о доходах и финансовом состоянии организации.

Следователи предполагают, что это было сделано умышленно для сокрытия высоких кредитных рисков «Интерторга». В банке проверили документацию и выдали с 2018 по 2019 год кредиты на 8,65 млрд рублей.

По данным правоохранителей, представители «Интерторга» распорядились заемными средствами по своему усмотрению и перестали оплачивать кредит.

В феврале 2020 года компания была признана банкротом по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский ТД «Интерторг» задолжал производителям более 1 млрд рублей.