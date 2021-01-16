Петербургский ТД «Интерторг» задолжал производителям более 1 млрд рублей

Последний супермаркет Spar закрылся в Петербурге в январе 2020 года. Фото: АБН

Последний супермаркет Spar закрылся в Петербурге в январе 2020 года. Фото: АБН

Торговый дом «Интерторг», которому принадлежали розничные сети «Spar» и «Семья», в конце 2019 года ушел с петербургского рынка из-за финансовых проблем, но с долгами так и не расплатился.

Разбирательство с ООО ТД «Интерторг» проходило в Арбитражном суде — через несколько месяцев после закрытия магазинов «Spar» и «Семья» в отношении компании было запущено конкурсное производство. В результате оказалось, что организация задолжал 21 производителю, включая таких крупных как «Объединенные пивоварни Heineken» (258 млн рублей), «Фацер» (183 млн рублей) и «Кока-Кола» (168 млн рублей), передает АБН. Общая сумма претензий достигла 1,2 млрд рублей.

«Интерторг» не выплатил деньги не только международным производителям, но и российским организациям из Ленобласти и других регионов. При этом получить компенсационные выплаты в полном объеме вряд ли удастся хоть кому-то из пострадавших компаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в 2021 году завершат строительство восьми проблемных ЖК.