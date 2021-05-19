После шторма в Петербурге с проезжей части убрали 20 упавших деревьев

После шторма в Петербурге с проезжей части убрали 20 упавших деревьев
Дерево упало на дорогу. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник на дороги в Петербурге упало 20 деревьев. Это произошло из-за грозы и сильного ветра. Порывы достигали 20 метров в секунду. Последствия непогоды устраняют коммунальные службы.

Больше всего деревьев рухнуло в Приморском районе, сообщает ГУ МЧС по Северной столице. Там упало 14 деревьев. 4 дерева упали в Выборгском районе, по одному — в Кировском и Невском районах.

Из-за грозы пострадали четыре петербуржца, двое попали в больницу после обрушения крыши. Одному из пострадавших всего три года. Повреждения получили 14 машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что придавленный прессом в ТРЦ «Галерея» мужчина скончался в больнице. В результате мужчину доставили в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего множественные травмы конечностей, перелом обеих костей правой голени.

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