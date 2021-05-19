После шторма в Петербурге с проезжей части убрали 20 упавших деревьев

Из-за грозы пострадали четыре петербуржца, двое попали в больницу после обрушения крыши. Одному из пострадавших всего три года. Повреждения получили 14 машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что придавленный прессом в ТРЦ «Галерея» мужчина скончался в больнице. В результате мужчину доставили в Мариинскую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего множественные травмы конечностей, перелом обеих костей правой голени.