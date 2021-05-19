161 дерево упало на проезжую часть и тротуары во время вечерней грозы 18 мая

Дорожные службы Комитета по благоустройству Северной столицы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Порывы ветра достигали вчера 20 метров в секунду.

Всего в дежурную службу ведомства поступили сообщения о 161 упавшем на дороги или тротуар дереве, сообщает Комитет по благоустройству города. Больше всего – 114 деревьев рухнуло в Приморском районе, более 30 — в Петроградском. Отслеживание последствий непогоды продолжается.

Сейчас дороги расчищены, ищут хозяев участков, где упали деревья. Упавшие деревья подняли и распилили.

Комитет получил 44 заявки от горожан об открытых люках. Скопление воды наблюдалось на дорогах Выборгской, Ушаковской набережных и других местах.