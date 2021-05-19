161 дерево упало на проезжую часть и тротуары во время вечерней грозы 18 мая

161 дерево упало на проезжую часть и тротуары во время вечерней грозы 18 мая
Дерево упало на две машины. Фото: vk.com/spb_today
Дорожные службы Комитета по благоустройству Северной столицы продолжают устранять последствия вчерашней непогоды. Порывы ветра достигали вчера 20 метров в секунду.

Всего в дежурную службу ведомства поступили сообщения о 161 упавшем на дороги или тротуар дереве, сообщает Комитет по благоустройству города. Больше всего – 114 деревьев рухнуло в Приморском районе, более 30 — в Петроградском. Отслеживание последствий непогоды продолжается.

Сейчас дороги расчищены, ищут хозяев участков, где упали деревья. Упавшие деревья подняли и распилили.

Комитет получил 44 заявки от горожан об открытых люках. Скопление воды наблюдалось на дорогах Выборгской, Ушаковской набережных и других местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после шторма в Петербурге с проезжей части убрали 20 упавших деревьев.
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