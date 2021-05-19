Семьи с детьми получат новые меры поддержки – приняты социальные поправки «Единой России» по итогам Послания Президента

Об этом рассказал первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Норма заработает с 1 сентября 2021 года.

В Госдуме в окончательном чтении приняты поправки, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений Послания Президента. В числе новшеств — оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100% от заработка.

Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 6 месяцев до 5 лет — то 60% заработной платы. Если от 5 до 8 — 80%, и только начиная с восьми лет больничный лист полностью возмещает заработную плату, объясняет Исаев.

Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей, об этом сообщили Владимиру Путину на первом Социальном онлайн-форуме.

Председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая говорит, что поддержки беременным женщинам фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава комитета по соцполитике Петербурга Ржаненков подал документы на праймериз ЕР.