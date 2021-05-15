Глава комитета по соцполитике Петербурга Ржаненков подал документы на праймериз ЕР

Ржаненкова назначили главой комитета по соцполитике в Петербурге 15 лет назад. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ржаненкова назначили главой комитета по соцполитике в Петербурге 15 лет назад. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Председатель Комитета по соцполитике Северной столицы Александр Ржаненков подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Ржаненков будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. Он подал документы по второму одномандатному избирательному округу,

Ржаненкова назначили главой комитета 15 лет назад. Вот уже более 11 лет Ржаненков является председателем комитета по соцолитике в городе на Неве.

Участие в праймериз обязательное для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах. Они пройдут по России с 24 мая онлайн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров снялся с предварительных выборов в Заксобрание. Напомним, что на праймериз в Думу Макаров появился еще в конце прошлого месяца.