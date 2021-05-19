Мальдивам грозит исчезновение к концу века

Мальдивам грозит исчезновение к концу века
Туроператор организовывал поездки в Индию, Непал, Тибет, Шри-Ланку, на Мальдивы, в Малайзия и Сингапур. Фото: unsplash
Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет бороться с изменением климата.
Об этом заявила министр окружающей среды Мальдив Аминат Шауна. Она считает, что если с природой будут относится также бесцеремонно как сейчас, от Мальдив ничего не останется к 2100 году.
Изменение климата происходит прямо на глазах. Ледники тают, уровень мирового океана растёт. Мальдивы — самая уязвимая страна. Сейчас 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем моря. На островах часто происходят наводнения. Есть и коррозия, которую уже ничем не остановить.
Власти Мальдив начали улучшать экологию, но без других стран эффекта не будет, уверены они.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире. Площадь льдины примерно 4320 квадратных километров.

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