Мальдивам грозит исчезновение к концу века

Мальдивы могут исчезнуть к концу века, если мир не будет бороться с изменением климата.

Об этом заявила министр окружающей среды Мальдив Аминат Шауна. Она считает, что если с природой будут относится также бесцеремонно как сейчас, от Мальдив ничего не останется к 2100 году.