От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды.
Площадь льдины примерно 4320 квадратных километров. Это больше испанского острова Майорка, сообщает ТАСС. Эксперты сообщили, что айсберг А-76 имеет параметры 170 на 25 километров. От откололся от ледника Ронне. Сейчас он находится в море Уэдделла.
В прошлый раз ученые замечали откол ледника размером 3880 квадратных километров. Этот ледник тоже находится в море Уэдделла.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории Восточной Антарктиды обнаружены следы метеорита, упавшего 430 тысяч лет назад. Ученые-международники из Школы физических наук Кентского университета в Великобритании обнаружили последствия падения громадного метеорита или же астероида в местах Восточной Антарктиды. Об этом сообщается в журнале Science Advances.