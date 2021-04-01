На территории Восточной Антарктиды обнаружены следы метеорита, упавшего 430 тысяч лет назад

Ученые-международники из Школы физических наук Кентского университета в Великобритании обнаружили последствия падения громадного метеорита или же астероида в местах Восточной Антарктиды. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Результаты исследования геологов показали, что космическое тело оказалось на Земле приблизительно 430 тыс. лет назад.

Астероид предположительно составлял от 100 до 150 метров.

Однако космическое тело не образовало кратер на поверхности после падения, так как превратилось в струю расплавленного материала, когда еще только летело к планете.

При исследованиях ученые обнаружили очень маленькие частички размером от 100 до 300 микрометров. Они сформировались тогда, когда метеорит взорвался уже недалеко от поверхности Земли.

Исследователи утверждают, что событие очень значительное. Оно превосходит даже падение Тунгусского и Челябинского метеоритов в 1908 и 2013 годах.

В связи с этим ученые напоминают, как важно проводить регулярные проверки похожих событий в истории геологии Земли, чтобы вовремя узнать о потенциальной угрозе нового столкновения.

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