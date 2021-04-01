Ученые назвали напиток, защищающий сердце во время стресса

Полезные вещества, содержащиеся в какао, также можно найти во фруктах и овощах. Фото: pixabay

Полезные вещества, содержащиеся в какао, также можно найти во фруктах и овощах. Фото: pixabay

Ученые из Университета Бирмингема провели исследование и пришли к выводу, что регулярное употребление какао способно защитить сердце во время стресса.

По словам ученых, содержащиеся в бобовых флаваноиды — группа природных кислородсодержащих гетероциклических соединений, производных бензо-гамма-пирона — положительно влияют на функции кровеносных сосудов во время психического напряжения. Об этом сообщается в журнале Nutrients.

Специалисты порекомендовали включить какао в ежедневный рацион.

Также флаваноиды содержатся в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам врача-диетолога Натальи Пугачевой, укрепить нервную систему и улучшить работу сердца могут бананы, если их употреблять умеренно, но регулярно. Полезный тропический фрукт содержит массу полезных веществ: марганец, калий, магний и медь.