В Екатерингофском парке дерево чуть не упало на ребенка

Юный горожанин пробегал мимо и чудом не получил никаких травм.

В Екатерингофском парке 19 мая из-за сильных порывов ветра упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось во время непогоды – скорость ветра достигала 18 метров в секунду. Под деревьями бегал мальчик, которого чуть не придавило деревом. К счастью, он не пострадал и отделался испугом.

Напоминаем, что за среду стало известно как минимум о 50 упавших деревьев. Также успел пострадать один человек и несколько автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды. Такие же ограничения ввели в некоторых районах Ленинградской области – для посещения в том числе закрыли Гатчинский парк и парк «Сильвия».