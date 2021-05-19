В Екатерингофском парке дерево чуть не упало на ребенка

В Екатерингофском парке дерево чуть не упало на ребенка
Дерево могло упасть на ребенка. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Юный горожанин пробегал мимо и чудом не получил никаких травм.

В Екатерингофском парке 19 мая из-за сильных порывов ветра упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось во время непогоды – скорость ветра достигала 18 метров в секунду. Под деревьями бегал мальчик, которого чуть не придавило деревом. К счастью, он не пострадал и отделался испугом.

Напоминаем, что за среду стало известно как минимум о 50 упавших деревьев. Также успел пострадать один человек и несколько автомобилей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды. Такие же ограничения ввели в некоторых районах Ленинградской области – для посещения в том числе закрыли Гатчинский парк и парк «Сильвия».

дерево екатерингофский парк новости СПб ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Екатерингофском парке дерево чуть не упало на ребенка
В Приозерском районе после массовой аварии пострадали три человека
Грузия планирует открывать сухопутные границы к лету
Петербургские врачи спасли малыша после неудачного обрезания
В Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка
Врач рассказала, как предотвратить всплески коронавируса в России
Стало известно о госпитализации актера Николая Сличенко
Авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня