Жириновский, критиковавший Манижу, все-таки пожелал ей победы

Жириновский, критиковавший Манижу, все-таки пожелал ей победы
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha

Политик заявил, что ждет от артистки первого места.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал выступление Манижи на Евровидении. Он заявил, что критиковал артистку, потому что это внутринациональный вопрос. При этом политик все равно желает певице победы, о чем написал в своем Telegram-канале.

«В идеале — первое место. Что же касается критики в ее адрес, то это наш исключительно внутринациональный вопрос. Не нужно выносить сор из избы»,

— подчеркнул парламентарий.

Жириновский до сих пор считает, что в песне Манижи высмеиваются русские женщины, а также безотцовщина и прочие проблемы актуальные для россиян. Он подчеркнул, что считает, что можно было бы выбрать песню получше, но уже делать нечего – остается только болеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манижа рассказала, что больше всего ее беспокоило на Евровидении.

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