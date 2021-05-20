Госдеп: США не позволят достроить «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

США по-прежнему намерены использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы не допустить реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

Она отметила, что Вашингтон будет продвигать «энергетическую безопасность Европы», чтобы не допустить «хищнического поведения» со стороны Москвы, сообщает РИА «Новости».

В прошлом российская сторона не раз опровергала подобные обвинения. В частности, говорилось, что проект «Северный поток —2″выгоден как Москве, так и Евросоюзу.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.