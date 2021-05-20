Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в НХЛ
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной НХЛ против «Бостон Брюинз» форвард помог своей команде реализовать большинство. В качестве ассистентов выступили Крэйг Смит и Кеван Миллер.

Теперь в активе российского нападающего 730 голов в регулярных чемпионатах и 70 в плей-офф НХЛ.

Овечкин стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки. Рекорд по количеству голов в карьере принадлежит Уэйну Гретцки (1016).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл


 

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