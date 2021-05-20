Родители убили 47-летнего сына за отказ жениться

В Иране родители убили и расчленили сына за то, что тот не вступил в брак.

Кинорежиссер Бабак Хоррамдин вернулся в Иран из Великобритании, где проживал с 2010 года, сообщает Mirror.

Отец разозлился на сына из-за отказа жениться, несмотря на 47-летний возраст. Началась ссора, которая закончилась ножевым ранением. Тело режиссера было найдено в пригороде Тегерана

Родители сознались в убийстве. Также и вскрылись и другие ужасающие обстоятельства. Выяснилось, что они убили свою дочь три года назад, а также разделались с зятем — десять лет назад. Подозреваемые арестованы, ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе бытовой ссоры подозреваемый сначала избил, а потом задушил простынёй 38-летнюю женщину, после чего лег спать, оставив тело на полу комнаты. Потом он пытался скрыть следы преступления и отнес тело в сарай, чтобы вечером утопить в реке.