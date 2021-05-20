«Вашингтон» проиграл «Бостону» во втором овертайме

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграл «Бостон Брюинз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тейлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит. У гостей отличились Александр Овечкин и Ник Дауд.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится на домашнем стадионе «Брюинз» 22 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.