Как коронавирус за год погубил семью петербургского скульптура Шустрова и художницы Касьяненко

Пандемия коронавируса унесла жизни миллионов во всем мире. В Петербурге в печальной статистике – почти 14 тысяч человек. В городе COVID-19 разрушает целые семьи. В конце прошлого года петербуржцев поразила история малыша, который потерял всю семью, не успев родиться. В мае этого года жителей Северной столицы ждало еще одно потрясение – из жизни ушла художника Мария Касьяненко, супруга умершего из-за коронавируса скульптора, автора «Петербургского ангела, Романа Шустрова. Эта семья потеряла пятерых человек. Gazeta.SPb рассказывает о трагических случаях.

Первая потеря

Беды семьи Шустровых начались весной прошлого года. Ольга и Александр Шустровы (братья Шустровы были женаты на матери и дочери) приехали в Петербург из Литвы. Дело в том, что Александр посвятил 20 лет акробатической пантомиме и после неудачной операции был вынужден регулярно проходить лечение.

В больнице Александр в результате оказался раньше, чем был назначен плановый осмотр, из-за осложнений он был госпитализирован в городскую больницу №14.

Стоило Шустрову выписаться из больницы, как Роспотребнадзор привлек учреждение к административной ответственности за халатное отношение к пандемии коронавируса.

В результате заболели и Александр, и его супруга и ее старенькая мама.

За братом начал ухаживать знаменитый петербургский скульптор Роман Шустров, автор ангела, который сидит на скамейке в Измайловском саду. Ольга ухаживать за мужем не могла, ей самой нужна была помощь.

В результате у Александра начались проблемы с дыханием, он был госпитализирован. Его не стало 25 апреля. Коронавирус у него подтвердили уже посмертно.

Петербург потерял любимого скульптора

Тем временем заболел и Роман Шустров. Его «Петербургский ангел» в Измайловском саду стал одним из символов Петербурга. Он сидит с книгой в руке на скамейке у Молодежного театра. Юный ангел в Любашинском саду – еще одно творение Романа Шустрова.

(Третий ангел появился на Карповке уже после смерти скульптора в память медиков, погибших от COVID-19. Это был последний совместный проект Романа Шустров и Марии Касьяненко).

В начале мая Романа Шустрова госпитализировали в Мариинскую больницу. Оказалось, что у него поражена огромная часть легких. Его состояние все ухудшалось, и 14 мая он скончался в возрасте 60 лет.

Художница не выдержала без супруга

Вдова скульптора Мария Касьяненко тяжело переживала утрату супруга. Она так и не смогла оправиться. За несколько дней до годовщины смерти Романа Шустрова, 27 апреля, она ушла из жизни. Рядом с ее телом полиция нашла пистолет Браунинг «K.P.D.B. №247».

Позже в СМИ начали появляться сообщения от близких художницы, которые рассказывали о том, что после смерти мужа она находилась в затяжной депрессии. Кто-то предполагал, что ее состояние усугубилось, когда люди, которым не понравился памятник на набережной Карповки, развернули против нее травлю

Не все трагедии

Уже после того, как из жизни ушла художница, стало известно о том, что братьями Шустровыми и Марией Касьяненко потери семьи не исчерпались.

Тетя Марии, Евгения Манро, на своей странице в Facebook, рассказала, что все за год их семья потеряла пять человек.

«Пять человек за последний год в нашей семье в Питере унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких», — написала она.

Отметим, что в середине мая на берегу набережной реки Карпова близкие Романа Шустрова и Марии Касьяненко провели небольшую церемонию в память о супругах. Они высадили рядом с Печальным ангелом плакучую лиственницу.

«И поминали, и скорбели, и рыдали», — написала в Facebook одна из подруг Касьяненко.