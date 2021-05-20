В отношении экс-главы Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова возбуждено три уголовных дела

В отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Северной столицы Дениса Шабурова возбуждено три уголовных дела. Бывшего чиновника подозревают в получении крупной взятки.

В Петербурге задержан бывший экс-глава Фонда капитального ремонта Денис Шабуров. На этой должности он провел пять лет и оставил своему преемнику не самое простое наследство. Теперь его подозревают во взятке в особо крупном размере.

С поста главы Фонда капремонта Денис Шабуров ушел летом прошлого года – он два месяца не досидел в своем кресле до конца срока. Уже тогда он уходил на фоне уголовного дела, штрафов и грядущей проверки КСП.

Ранее Gazeta.SPb писала, чем запомнился Петербургу экс-глава Фонда капремонта Денис Шабуров, которого задержали по подозрению во взятке.