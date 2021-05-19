Чем запомнился Петербургу экс-глава Фонда капремонта Денис Шабуров, которого задержали по подозрению во взятке

Изуродованные памятники культурного наследия, уголовное дело о мошенничестве, вопросы о расходовании средств, — экс-глава Фонда капитального ремонта Денис Шабуров оставил Петербургу не самое приятное наследство. В среду, 19 мая, стало известно о его задержании по делу о взятке. Примечательно, что еще в апреле КСП сообщила о нарушениях на миллионы рублей, которые были обнаружены в Фонде.

Подробности дела в отношении Дениса Шабурова пока не сообщаются. Известно лишь, что он задержан по подозрению во взятке в особо крупном размере.

Напомним, что Денис Шабуров занял пост главы Фонда капремонта в 2015-м году. ФКР он покинул летом прошлого года, прекратив полномочия досрочно. Уже на тот момент деятельность Фонда вызывала много вопросов. Их обещало быть еще больше — проверку деятельности ФКР собиралась начать Контрольно-счетная палата.

Примечательно, что при Шабурове профильный вице-губернатор Николай Бондаренко назвал осыпающиеся фасады символом Петербурга. Впрочем, он вину за некачественный ремонт тогда возложил на подрядчиков и сообщил, что фонду нужно ежегодно 20 млрд рублей, чтобы проводить капремонт в нормальном режиме.

К слову, с 2014-го по 2019-й год фонд собрал 20 млрд рублей, из которых потратил только 16 млрд. Четыре млрд рублей, которые камнем висели на счетах ФКР, вызывали вопросы. Их можно было бы пустить в дело, но в Смольном указывали на закон, который обязывал Фонд сохранять 10% собранных средств. Этот порог так и не снизили. В 2020-м году плата за капремонт выросла вдвое, В итоге финансирование Фонда капремонта и вовсе было решено сократить на 89% на фоне пандемии.

При этом еще в январе прошлого года Дениса Шабурова оштрафовали за медленный капитальный ремонт. Оказалось, что Фонд не потратил вовремя 70 млн рублей и вернул их в бюджет с задержкой.

Медленный ремонт – не единственное, чем запомнилась деятельность ФКР при Шабурове. Жильцы разных районов Петербурга регулярно жаловались на некачественные работы. Один из скандальных объектов – Дом Лидваля на Петроградской стороне, который был изуродован подрядчиком.

Прокуратура также выяснила, что ФКР до 2018-го года не вел систематический контроль за своими подрядчиками. Осенью 2019-го года в Фонд с обысками и вовсе нагрянули сотрудники ФСБ, а позже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В апреле этого года Контрольно-счетная палата подвела итоги выборочной проверки использования средств бюджета в ФКР. Аудиторы проверяли, на что фонд тратил средства в 2018-2020 годах. КСП выяснила, что каждый год на счетах ФКР оставались неизрасходованные средства. По состоянию на январь 2021-го года эта сумма превысила пять млрд рублей.

Вскрылось, что более 221 млн рублей из средств городской субсидии были израсходованы необоснованно. Большая часть и них была направлена на выплаты премий работникам Фонда. Нашлась и парковочное место на площади Островского, на оплату которого пошли бюджетные ассигнования.

Неправомерным КСП посчитал расходование почти 40 млн рублей, которые потратили на ремонт фасада, крыши и внутридомовых систем теплоснабжения двух домов в Невском районе, подлежащих расселению. Это только часть нарушений.

Отчет о проверке тогда направили председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, губернатору Петербурга Александру Беглову, прокурору города Сергею Литвиненко, начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину, а также главному федеральному инспектору по Петербургу Афанасию Киселеву.