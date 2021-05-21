Названы 10 победителей второго полуфинала «Евровидения-2021»

Семь участников не смогли попасть в финал конкурса.

В Роттердаме 20 мая состоялся второй полуфинал, в рамках которого из 17 участников выбрали десять, которые прошли в финал. Об этом сообщает ТАСС.

Финалистами стали музыканты из Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Исландия прошла в финал несмотря на то, что не смогла очно присутствовать на полуфинале – один из артистов заболел коронавирусом и вынужден соблюдать карантин. На «Евровидении» планируют показать видео с репетиции выступления, записанное 13 мая.

Напоминаем, что участница от России, Манижа, выступала в первом полуфинале и смогла попасть в финал. Также финалистами стали исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Евровидении» рассекретили парня певицы Манижи.