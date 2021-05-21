Барак Обама сообщил о секретных архивах Пентагона с кадрами НЛО

Барак Обама сообщил о секретных архивах Пентагона с кадрами НЛО
В такие моменты всегда посещают мысли об НЛО, но в реальности все оказывается куда прозаичнее. Фото: https://pixabay.com/

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фото НЛО.

Об этом первый афроамериканский президент сообщил в эфире «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

Когда он стал президентом 12 лет назад, Обама хотел узнать, есть ли у США секретные лаборатории с НЛО и доказательствами существования инопланетян. По просьбе Обамы тогда провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ, отметил бывший президент США.

Он также сообщил, что существуют съемки НЛО, происхождение которых не объясняется наукой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из всех сообщений об НЛО 1% ставит ученых в тупик. Из всех сообщениях о неопознанных летающих объектах (НЛО), поступающих ученым, лишь 1% не могут найти объяснения. Именно эти единичные случаи могут свидетельствовать о существовании внеземных цивилизаций.
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