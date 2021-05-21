Барак Обама сообщил о секретных архивах Пентагона с кадрами НЛО

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фото НЛО.

Об этом первый афроамериканский президент сообщил в эфире «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

Когда он стал президентом 12 лет назад, Обама хотел узнать, есть ли у США секретные лаборатории с НЛО и доказательствами существования инопланетян. По просьбе Обамы тогда провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ, отметил бывший президент США.

Он также сообщил, что существуют съемки НЛО, происхождение которых не объясняется наукой.